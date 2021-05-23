اعتقال ممول لاوكار داعش غرب نينوى

2021/05/23 | 14:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على احد ممولي اوكار داعش الارهابي غربي نينوى.

وقالت المديرية في بيان، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبمشاركة جهاز الامن الوطني ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ والفوج الاول لواء المشاة ٤٣ وقوة من الحشد الشعبي تمت مداهمة احد الاهداف المهمة في قرية المالحة التابعة لناحية المحلبية غربي نينوى والقبض على احد اهم الممولين لاوكار داعش الارهابي".

واضاف البيان، انه "من العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ ارهاب".

PUKmedia مديرية الاستخبارات العسكرية

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