2021/05/23 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني في قصر السلام

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