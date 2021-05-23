2021/05/23 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بالإطاحة بإرهابيين مختصين باستهداف وتفجير وتهجير المواطنين في صلاح الدين.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بإرهابيين مختصين بإستهداف وتفجير وتهجير المواطنين بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بإرهابيين مختصين بإستهداف وتفجير وتهجير المواطنين بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بإرهابيين مختصين بإستهداف وتفجير وتهجير المواطنين بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).