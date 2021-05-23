مواجهات طاحنة بين القوات الامنية وتاجر مخدرات وسط مدينة النجف (صور)

2021/05/23 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت شرطة النجف، الاحد، من القاء القبض على تاجر مخدرات بعد مواجهة مسلحة في شوارع المحافظة، اسفرت عن اصابة احد ضباط الشرطة.

وقال اعلام الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 أيار 2021)، ان "قائد شرطة النجف وبعد ورود معلومات عن وجود شخص يتاجر بالمخدرات شكل فريقاً برئاسته لتنفيذ العملية التي شاركت فيها مكافحة اجرام المخدرات وقوة من افواج طوارىء النجف سرية سوات".

واضاف البيان، أنه "بعد جمع المعلومات لتنفيذ العملية، تم مداهمة التاجر في احد الاحياء الشمالية، وخلال عملية القاء القبض عليه قام بإطلاق النار على القوة الأمنية، ما ادى إلى إصابة ضابط خلال المداهمة حيث تم نقله فورا إلى المستشفى وطوق المكان بالكامل".

واوضح، انه "تم القاء القبض على التاجر وضبطت بحوزته مواد مخدرة وتم احالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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