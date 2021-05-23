بعد طعن الحكومة بموادها.. القانونية النيابية توضح بشأن امكانية توقف العمل بالموازنة

2021/05/23 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان طعن الحكومة على مواد قانون الموازنة الاتحادية لا يوقفها تنفيذ الاخيرة على الاطلاق.

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، في حديث صحفي، اليوم (23 آيار 2021) أن "الطعن من قبل الحكومة التنفيذية لا يوقف تنفيذ الموازنة على الاطلاق، وأن النقطة الاهم هي مسلك السلطة التنفيذية في الوسائل المطعون بها، إما أن تتوقف أو تتريث لحين قرار المحكمة، وهذا هو المتعارف عليه بالإدارة بأن المسائل التي يتم الطعن بها قانونيا توقف التنفيذ ويتمهلون بتنفيذها لحين صدور قرار المحكمة أو أن يطلب مجلس الوزراء من المحكمة اصدار أمر ولائي لإيقاف العمل بها لحين صدور القرار".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طعنت لدى المحكمة الاتحادية ببعض "الإضافات" التي وضعها مجلس النواب على مواد قانون الموازنة الاتحادية 2021 بدعوى أن تلك المواد تضع قيداً وعبئاً على السلطة التنفيذية بزيادة النفقات وزيادة العجز، مبينة أن أكثر من 10 مواد في قانون الموازنة ستطعن بها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية، مما أثار تساؤلات فيما إذا كانت هذه الطعون ستؤثر في مرور الموازنة وتنفيذها.

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