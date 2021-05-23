إصابة قيادي في حزب الدعوة بفيروس كورونا

2021/05/23 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاحد، باصابة قيادي في حزب الدعوة الاسلامية بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "رسول راضي (ابو حسنة) القيادي في حزب الدعوة الاسلامية اصيب بفيروس كورونا، ووضعه الصحي حالياً مستقر".

وأضاف، أن "ابو حسنة هو بديل النائب المتوفي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا عدنان الاسدي".

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