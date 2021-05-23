بعبوة ناسفة في سيارته.. فشل محاولة اغتيال الناشط العراقي عماد العكيلي

2021/05/23 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة الحرة استهداف الناشط بتظاهرات الحبوبي بمحافظة ذي قار، عماد العكيلي، بعبوة ناسفة زرعت داخل سيارته في شارع الكورنيش وسط مدينة الناصرية.

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