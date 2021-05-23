محتجون يغلقون أربع دوائر خدمية بالمثنى

2021/05/23 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أغلق محتجون في قضاء المجد التابع لمحافظة المثنى، اليوم الاحد، اربع دوائر خدمية، أحتجاجاً على تردي الخدمات وسوء تجهيز ساعات الكهرباء.وقال ضياء جاسم، أحد منظمي التظاهرة، لـ”المركز الخبري الوطني”، […]

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