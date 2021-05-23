ليس من حق الأبارتهايد الدفاع عن النفس - سعيد مضيه

2021/05/23 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه ليس لنظام ابارتهايد حق الدفاع عن النفس أقوم العوامل المانعة لانتكاسة المقاومة الفلسطينية ، هو التزود برباطة الجأش ؛ فهي الضرورة والحصن المنيع من الطيش والرعونة والتهور تستنزف الطاقات وتهدر المهابة.



ذاق الشعب الفلسطيني مرارة الهزائم وعانى امتهان الكرامة الشخصية والوطنية.



الشعب الفلسطيني يتكون معظمه من شرائح برجوازية صغيرة لا تقرأ .



تنفر من مطالعة ما تنشره وسائل الاتصال الجماهيري تضامنا كثيف ......





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