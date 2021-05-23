عمار الحكيم ينعى إمام مسجد الكوفة في النجف

2021/05/23 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الأحد، إمام مسجد الكوفة عبد الأمير الحكيم.

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وقال عمار الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيار 2021)، إنه "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ رحيل علم من أعلام أسرة آل الحكيم، حجة الإسلام والمسلمين العلامة السيد عبد الأمير الحكيم، إمام مسجد الكوفة المعظم".

وأضاف، "وفيما نبتهل الى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل برحمته الواسعة ويسكن روحه الطاهرة جنان الفردوس عند مليك مقتدر مع النبي الأكرم وعترته الطاهرة عليهم السلام، نتقدم لذويه وطلبته ومحبيه بأسمى آيات المواساة والعزاء".

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