الاستخبارات العسكرية: القبض على ارهابي في حمام العليل

2021/05/23 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

القت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على ارهابي في منطقة حمام العليل جنوبي نينوى.

وذكر بيان صدر عن خلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "معلومات مؤكدة وردت الى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع عن تواجد احد الارهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل بالموصل ".

واضاف انه "تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٧٦ بالتحرك نحو الهدف والقاء القبض عليه في المنطقة ذاتها".

وتابع البيان ان "الارهابي احد عناصر داعش الارهابي المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .

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