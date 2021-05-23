مجهولون يغتالون مدنيا شرقي بغداد

2021/05/23 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل شخص مدني بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اقدموا على قتل مدني ضمن منطقة الثعالبة شرقي العاصمة بغداد".وأضاف، أن "الجثة نقلت إلى الطب العدلي، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث".

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