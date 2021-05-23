سائرون تعلق على تأجيل الانتخابات في العراق

2021/05/23 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حدد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي مخاوف عدم اجراء الانتخابات في موعدها المرتقب، مبينا ان السلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة لا يمثل عقبة امام اجراء الانتخابات.

وقال المسعودي في تصريح لـNRT عربية، اليوم (23 آيار 2021) ان "تخوف بعض الكتل السياسية من اجراء الانتخابات المبكرة ناتج عن اعتقادهم بان البيئة السياسية في البلاد غير صالحة في الوقت الحالي، كذلك لوجود تظاهرات واعتصامات على الصعيد المحلي واحداث دولية تجري في المنطقة".

واضاف ان "قوى اخرى لا ترغب بالانتخابات المبكرة خوفا من خسارتها بعض المقاعد النيابية وكذلك بسبب صراعات وخلافات سياسية في المستقبل".

واشار الى ان "المفوضية العليا للانتخابات جاهزة لاجراء عملية الاقتراع"، مبينا ان "السلاح الموجود خارج اطار الدولة يظهر بسبب ضعف الاخيرة، ولن يكون هناك له اي تأثير على عملية الانتخاب،" مستشهدا "بأنتخابات 2006 و2014 عندما كان السلاح خارج اطار الدولة ".

واشار الى ان "المخاوف تنحصر بإستخدام المال والسلطة ومن عدم ذهاب المواطنين الى الاقتراع والادلاء باصواتهم، وايضا قيام المواطن بانتخاب الفاسدين"، مؤكدا ان "هناك مخاوف اخرى مثل التدخلات الاقليمية والدولية".

وأوضح ان "رئيس الجمهورية هو من يحدد موعد اجراء الانتخابات"، مشددا ان "الانتخابات لن تؤجل الا لاسباب مقنعة وحقيقية، وفي حال تأجلت لاسباب سياسية فإنها ستمثل خرقا للدستور".

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