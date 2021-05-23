2021/05/23 | 15:38 - المصدر: عين العراق

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الأحد 23 مايو 2021 | 03:29 مساءً

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ضربة قوية للمنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة

أرسلَ الاتحاد الدولي لكرة القدم كتاباً رسمياً إلى الهيأة التطبيعية بخصوص مشاركة اللاعب (سعد ناطق) في مباراة كمبوديا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لحساب المجموعة الثالثة.



وحصلَ اللاعب سعد ناطق على بطاقتين صفراوتين خلال المباريات الماضية، وكان مؤكدا غيابه عن مباراة هونغ كونغ حسب الجدول المعتمد سابقاً ضمن مباريات المجموعة الثالثة قبل إجراء التعديل على مباريات جدول المجموعة بعد الإعلان عن إقامة المباريات بنظام التجمع في البحرين.



وأوضحَ الاتحاد الدولي في كتابه المرسل إلى الهيأة التطبيعية بأن اللاعب (سعد ناطق) لا يحق له المشاركة في مباراة كمبوديا، وسيكون متاحاً بعدها للمشاركة مع المنتخب في مباراتي هونغ كونغ وإيران.

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