إيران تسجل 8631 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/23 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 216 حالة وفاة و8631 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 2832000 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 78597.

وذكرت أن 4855 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز 2333000 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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