2021/05/23 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ المنتخب الهولندي استعداداته للمشاركة في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم غداً الإثنين، بمعسكر تدريبي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وفي الأسبوع الماضي أعلن مدرب المنتخب فرانك دي بور تشكيلة أولية للفريق تضم 34 لاعباً استعداداً للبطولة المؤجلة من العام الماضي، والتي تنطلق في 11 يونيو (حزيران) المقبل.

وسيغيب عن هذا المعسكر الذي يمثل الجزء الأول من استعدادات المنتخب الهولندي ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي ودوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد بسبب مشاركة فريقيهما في نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي على الترتيب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسينتهي التجمع الأول للفريق الأربعاء المقبل، وبعد ذلك سيعلن المدرب دي بور التشكيلة النهائية للمنتخب التي تضم 26 لاعباً قبل السفر إلى البرتغال السبت القادم، للدخول في معسكر هناك لاستكمال الاستعدادات للبطولة.

وثارت شكوك حول معسكر المنتخب الهولندي في ألغارفي نتيجة قيود السفر المطبقة بسبب فيروس كورونا، لكن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أكد إقامة المعسكر الذي سيتضمن مباراة ودية أمام منتخب إسكتلندا في 2 يونيو (حزيران).

وسيبقى المنتخب الهولندي في البرتغال لمدة أسبوع قبل العودة إلى بلاده لخوض آخر مباراة ودية استعداداً للبطولة في مواجهة جورجيا في 6 يونيو (حزيران).

وسيفتتح المنتخب الهولندي مسيرته في البطولة الأوروبية بمواجهة نظيره الأوكراني في أمستردام يوم 13 يونيو (حزيران) ضمن المجموعة الثالثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تدخل معسكراً تدريبياً استعداداً لـ”يورو 2020″) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تدخل معسكراً تدريبياً استعداداً لـ”يورو 2020″) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).