الصحة توضح حول جرعات لقاحات كورونا

2021/05/23 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، أن جميع اللقاحات المعتمدة في العراق تتكون من جرعتين فقط، فيما أشارت إلى أنه في حال وجود تحديثات جديدة على اللقاح سيُعلَن عنها بشكل رسمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع اللقاحات المستخدمة في العراق هي جرعتان فقط"، نافيا "وجد أي لقاح يحتاج لثلاث جرعات".

وأضاف، "إذا كان هنالك تحديث مستقبلاً على هذا العدد من الجرعات، سيعلن عنه بشكل رسمي بعد اعتماده من قبل المؤسسات المعنية ومنظمة الصحة العالمية".

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