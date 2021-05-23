القوات الأمنية تعتقل أحد عناصر داعش شمال بغداد

2021/05/23 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تمكنت القوات الأمنية من اعتقال احد الارهابيين شمالي بغداد هو أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من المكلفين بتزويدهم بالمعلومات.

وذكر بيان للخلية حصلت (بغداد اليوم ) على نسخة منه انه وعلى ضوء معلومات استخبارية تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة الراشدية شمالي بغداد ".

وأضاف أن "الإرهابي هو أحد العناصر التي تقوم بتزويد عصابات داعش الارهابية بالمعلومات عن قطعاتنا الأمنية، كما انه شارك بالعديد من العمليات الارهابية ضد قواتنا العسكرية".

و أشار البيان إلى أن "المعتقل هو أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب ".

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