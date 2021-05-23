2021/05/23 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض ناشط في الاحتجاجات، إلى محاولة اغتيال قرب ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال مصدر أمني ان عبوة لاصقة مزروعة أسفل سيارة الناشط عماد العكيلي، انفجرت لحظة توقفه أمام جامع فالح باشا السعدون قرب ساحة الحبوبي، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة.

وأضاف المصدر، أنّ قوة من الشرطة والجيش طوقت مكان الانفجار على الفور ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد محاولة اغتيال الناشط عماد العكيلي قرب ساحة الحبوبي بالناصرية | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد محاولة اغتيال الناشط عماد العكيلي قرب ساحة الحبوبي بالناصرية | فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).