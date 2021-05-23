اعتقال مطلوب نفذ هجمات وعمليات رصد بعملية استخبارية في بغداد

2021/05/23 | 15:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، اعتقال عنصر ينتمي لتنظيم داعش شمال العاصمة بغداد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آيار 2021)، إن "قوة من فوج استخبارات الفرقة 11 وفوج مغاوير القيادة واستخبارات لواء ٤٤ واستخبارات الفوج الثالث ، تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة الراشدية شمالي بغداد".

وأضاف البيان، أن المعتقل هو "أحد العناصر التي تقوم بتزويد التنظيم بالمعلومات عن قطعاتنا الأمنية، كما شارك بالعديد من العمليات الارهابية ضد قواتنا العسكرية، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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