الفيلسوف نيتشه: ما هي السعادة؟ - محمد الهلالي

2021/05/23 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي لا تحتل مسألة السعادة مكانة مركزية في فكر الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه (1844-1900).



ولا تحضر في فكر هذا الفيلسوف بكيفية منظمة كما نجد ذلك في فلسفة أرسطو وسبينوزا على سبيل المثال.يتصورُ نيتشه السعادة، في مرحلة أولى، من خلال النفي والنقد.



ويتم ذلك عبر مواجهته للتصورات التقليدية حول السعادة.



فهو يتساءل عن مدى وجاهة ومشروعية ثلاث أطروحات في هذا المجال وهي: 1.



السعادة هي الغاية السامية للوجو ......





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