وزير الزراعة من المثنى: سيتم تسديد 50% من مستحقات الفلاحين لمحصولين

2021/05/23 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى-واع –فهد البدراوي

اعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي،اليوم الاحد، انه سيتم تسديد 50% من مستحقات الفلاحين لمحصولي الشعير والشلب، مؤكدا انه تم التوجيه بتذليل المعوقات الخاصة بايجار الاراضي الزراعية .

وقال الخفاجي خلال زيارته محافظة المثنى واجتماعه بالحكومة المحلية ومديرية الزراعة وممثلي الفلاحين بالاضافة الى مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)،إنه " سيتم تسديد ٥٠% من مستحقات الفلاحين لمحصولي الشعير والشلب والمتبقي بعد تسديد وزارة المالية"، مشيراً الى أنه "سيتم تزويد المحافظة بعدد من منظومات الري بالرش وتدوير عدد من منظومات المحافظات الاخرى للمثنى".

واضاف ،ان" العقود الاستثمارية السبيل الوحيد لنجاح القطاع الزراعي في المحافظة وتطويرها عن طريق الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والمشاريع الزراعية ونتطلع الى دخول شركات كبيرة جدا بالاشهر القادمة للاستثمار في القطاع الزراعي"، موضحا انه "تم التوجيه بتذليل المشاكل والمعوقات وتقليص الروتين خاصة بمعاملات ايجار الاراضي الزراعية ومعاملات التسويق واستلام المستحقات ".

وتابع الخفاجي انه "سيتم اعادة النظر في الاراضي المخصصة المهندسين والاطباء البيطرين وتسهيل منح القروض لهم"،

مبينا ان "مشروع القرية العصرية يحتاج المزيد من الجهود لايصال الطاقة الكهربائية".

وكان وزير الزراعة محمد الخفاجي قد وصل محافظة المثنى واجتمع بالمحافظ أحمد منفي جودة وعدد من مديري الدوائر فيها كما التقى مدير زراعة المحافظة في مقر المديرية وعدداً من ممثلي الفلاحين في المحافظة.

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