بطولة القوة البدنية للنساء باربيل

2021/05/23 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقام بطولة القوة البدنية للنساء يوم غد الاثنين، في محافظة اربيل .

وافاد مراسلنا، ان البطولة ستقام في قضاء خبات باشراف اتحاد اربيل للقوة البدنية، بتطبيق نظام الرفعات الثلاثة " دبني ، بنج برس، ديت ليفت".

واضاف: ان البطولة تجري على قاعة خبات للرشاقة ويشارك فيها جميع الاندية والقاعات الرياضية للقوة البدنية في اربيل .

PUKmedia زيد محمود

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