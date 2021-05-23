2021/05/23 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقام بطولة القوة البدنية للنساء يوم غد الاثنين، في محافظة اربيل .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة القوة البدنية للنساء باربيل ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وافاد مراسلنا، ان البطولة ستقام في قضاء خبات باشراف اتحاد اربيل للقوة البدنية، بتطبيق نظام الرفعات الثلاثة " دبني ، بنج برس، ديت ليفت".
واضاف: ان البطولة تجري على قاعة خبات للرشاقة ويشارك فيها جميع الاندية والقاعات الرياضية للقوة البدنية في اربيل .
PUKmedia زيد محمود
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة القوة البدنية للنساء باربيل ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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