رابط التقديم للعمل كموظفي اقتراع في الانتخابات المقبلة

2021/05/23 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

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رابط مباشر للتقديم للعمل كموظفي اقتراع في انتخابات تشرين الاول المقبل

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▪️التقديم يشمل الفئات التالية:▪️طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين▪️موظفو دوائر الدولة كافة على ان يكون اقل تحصيل دراسي هو الإعدادية▪️لا يقل عمره عن 19 سنة ولا يزيد عن 56 عاماً

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