2021/05/23 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات جهوزيتها التامة لاجراء الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت المفوضية في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه إن " انها جادة وحريصة على إتمام الاستحقاق الانتخابي المرتقب بمستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة، ومكاتبها في جميع المحافظات تركز الآن على توفير كل السبل لإنجاح الانتخابات ونيلها ثقة العراقيين وقواهم الوطنية".

وأضافت ان " مجلس المفوضين وضع في اعتباراته كل المآخذ والانتقادات التي طرحها الشارع العراقي عن عمل المفوضية في فترات سابقة"، لافتة إلى " فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات تشرين الاول المقبل، مؤكدة ان التقديم يشمل لطلبة الجامعات والمعاهد والخريجين وموظفي دوائر الدولة كافة على ان يكون اقل تحصيل دراسي هو الإعدادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).