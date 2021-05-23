حمودي يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع باكستان وتنسيق إسلامي أكبر لدعم فلسطين

2021/05/23 | 16:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ دعا الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الى أهمية تنمية العلاقات العراقية الباكستانية وتبادل الخبرات بين البلدين والشعبين، وتعزيز المصالح الاقتصادية خاصة في ظل الانفتاح الاستثماري العراقي.جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاحد للسيد د.السيد شفقت شيرازي، مسؤول العلاقات الدولية في حزب مجلس وحدة المسلمين، والذي بحثا فيه علاقات البلدين […]

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