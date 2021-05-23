مفوضية الانتخابات تعلن عن وظائف شاغرة وتنشر رابط التقديم

2021/05/23 | 16:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، فتح باب التقديم على وظائف بصفة موظف اقتراع.

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وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيار 2021)، إنه "تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب التقديم كموظفي اقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021، من خلال الرابط المباشر على الموقع الإلكتروني أدناه":

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