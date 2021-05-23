الكعبي يشيد بدور المحكمة الاتحادية: تمارس أعظم دور لها ممثل بوحدة العراق

2021/05/23 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأحد، بدور المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أنها تمارس أعظم دور لها ممثل بوحدة العراق.وقال بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب تلقاه […]

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