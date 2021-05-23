التحالف الدولي يشيد بإنشاء غرف العمليات المشتركة بين الجيش والبيشمركة

2021/05/23 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو بإنشاء غرف العمليات المشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة.

وأكد ماروتو في تصريح ان التحالف يدعم انشاء غرف العمليات والتنسيق المشتركة والتي ستساعد في جهود القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي، وملء الفراغ الأمني في بعض المناطق التي كان التنظيم يستغلها في تنفيذ الهجمات.ويأتي تصريح المتحدث باسم التحالف الدولي على خلفية انشاء عدد من غرف التنسيق والعمليات المشتركة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في بغداد وأربيل فضلا عن غرف عمليات في كركوك ومخمور وغيرها لتنسيق جهود الجانبين في مجال الحرب ضد الإرهاب.

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