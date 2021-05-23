الإعلام الأمني: القبض على داعشي شمالي بغداد

2021/05/23 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن القاء القبض على عنصر من عصابات داعش الارهابية في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "قوة من فوج استخبارات الفرقة وفوج مغاوير القيادة واستخبارات لواء ٤٤ واستخبارات الفوج الثالث تمكنت بعد ورود معلومات استخبارية، من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة الراشدية شمالي بغداد".

واضافت، ان "الإرهابي هو احد العناصر التي تقوم بتزويد عصابات داعش الارهابية بالمعلومات عن قطعاتنا الامنية كما شارك بالعديد من العمليات الارهابية ضد قواتنا العسكرية"، موضحةً انه" من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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