عاجل | فؤاد حسين: في العراق دعم مجتمعي كبير للقضية الفلسطينية

2021/05/23 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

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فؤاد حسين: في العراق دعم مجتمعي كبير للقضية الفلسطينيةحسين: من الخطر استثمار الانتصار لإضعاف السلطة الفلسطينيةحسين: من الضروري توحيد الصف وتقوية السلطة الفلسطينيةحسين: نحتاج إلى استثمار الانتصار في غزة وتفعيله سياسياًحسين: قررنا أن يكون الاجتماع المقبل للجنة العراقية الفلسطينية في رام الله

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