وفاة السيد عبد الأمير الحكيم وكيل المرجع السيستاني

2021/05/23 | 16:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بوفاة السيد عبد الأمير الحكيم وكيل المرجع الديني السيد علي السيستاني "دام ظله".

وقال المصدر، ان "وكيل المرجع الديني السيد علي السيستاني "دام ظله"، وإمام مسجد الكوفة، السيد عبد الامير الحكيم توفي صباح اليوم"....

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