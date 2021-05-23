عاجل | وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: سعيد بانطلاق الحوار الفلسطيني من بغداد

2021/05/23 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

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وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: سعيد بانطلاق الحوار الفلسطيني من بغدادالمالكي: جئنا إلى بغداد لتنسيق المواقف المقبلةالمالكي: الاعتداء أودى بحياة أكثر من 240 فلسطينياً بريئاً بينهم 70 طفلاًالمالكي: زيارتي إلى بغداد تأتي بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزةالمالكي: الشعب الفلسطيني يستمد رباطة الجأش من الشعب العراقيالمالكي: قوات الاحتلال تستبيح المسجد الأقصى يومياً

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