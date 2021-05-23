إعادة إعمار غزة.. مخاوف من استخدام السكر والخرسانة والأنابيب في تصنيع الصواريخ

2021/05/23 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محللون ومسؤولون إن الحرب التي دارت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، التي انتهت بوقف إطلاق النار يوم الجمعة، أثبتت قدرة هذه الفصائل على بناء ترسانة من الصواريخ محلية الصنع باستخدام مواد مدنية وخبرات إيرانية إلى حد كبير.

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