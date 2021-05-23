27 إصابة جديدة بكورونا في محافظة الأنبار

2021/05/23 | 16:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة الصحة في محافظة الانبار، الأحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في المحافظة.





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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (23 أيار 2021)، إن "الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت 27 إصابة سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، بواقع:

قضاء الرمادي ٧قضاء الفلوجة ١٥قضاء الگرمة ٢قضاء الخالدية ٣

الشفاء ٣٢

وأكدت الدائرة أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

وأعلنت في وقت سابق، وزارة الصحة والبيئة، الأحد، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيار 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5039 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 32 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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