2021/05/23 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن في العراق دعماً مجتمعياً للقضية الفلسطينية، فيما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن المسجد الأقصى يستباح يومياً والمعركة القادمة هي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز مخرجات لقاء وزيري خارجية العراق وفلسطين: المعركة المقبلة لإنهاء الاحتلال المركز الخبري الوطني.

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