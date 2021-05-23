2021/05/23 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، برصد ومعالجة الحالات الإنسانية الحرجة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي تـرأس اجتماعاً لهيأة الرأي في الوزارة في جلستها الثالثة للعام الحالي يوم الأحد الموافق 23- 5- 2021 بحضور الملاك المتقدم في الوزارة".ودعا الركابي وفقا للبيان، "الملاك المتقدم للوزارة الى رصد الحالات الانسانية الحرجة التي تحتاج الى معالجة سريعة وأن تكون لهم روح المبادرة، كون الفقر أصبح مشكلة خطيرة في ظل موازنة متواضعة لا تسد أدنى متطلبات واحتياجات العوائل الفقيرة"، مؤكداً "ضرورة البحث عن مخرجات وحلول تسهم في التقليل من معاناة الأسر الفقيرة".وأضاف البيان، أنه "تمت مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الاعمال ومنها مشروع مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين العراق وحكومة دولة الكويت ومناقشة موضوع اجتماعات الدورة الثانية للجنة العراقية الاذربيجانية المشتركة لبيان الجدوى الاقتصادية من إبرامها"، مبينا أنه "في ختام الاجتماع بحث الوزير أهم النقاط التي تطوُّر العمل لتقديم فضلى الخدمات للمواطنين، مشددا على أن دوائر الوزارة مطالبة بتحقيق منجز حقيقي يجب أن يتابع بصورة دقيقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يوجه برصد ومعالجة الحالات الإنسانية الحرجة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يوجه برصد ومعالجة الحالات الإنسانية الحرجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).