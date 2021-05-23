ردا على ما جاء في -توضيح- يمينة الزغلامي من مغالطات - جيلاني الهمامي

2021/05/23 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيلاني_الهمامي ردا على ما جاء في "توضيح" يمينة الزغلامي من مغالطات نشرت النائبة عن "حركة النهضة"، يمينة الزغلامي، تدوينة أرادتها "توضيحا" لموقف هذه الحركة من مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما طرحت في المجلس التأسيسي عند مناقشة الدستور الجديد ثم لاحقا في البرلمان.



وقد لاحظت أن ما أسمته الزغلامي "توضيحا" تضمن الكثير من المغالطات ومحاولات تكييف العديد من المعطيات بغاية "تبييض" موقف "حركة النه ......





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