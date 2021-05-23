يجب أن يكون هناك حزب ثالث في الساحة الفلسطينية للمطالبة بدولة واحدة نعيش فيها بالمساواة مع الإسرائيليين - حزب دعم العمالي

2021/05/23 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حزب_دعم_العمالي “يجب أن يكون هناك حزب ثالث في الساحة الفلسطينية للمطالبة بدولة واحدة نعيش فيها بالمساواة مع الإسرائيليين”رأي عامل فلسطيني بعد الحرب الدامية.اجرى المقابلة اساف اديبموسى، عامل فلسطيني من الضفة الغربية، يستيقظ يومياً في الساعة الثانية قبل الفجر ليجهز الزوادة ويتوجه نحو الحاجز في طريقه إلى مكان عمله داخل إسرائيل.



موسى مثله حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من زملائه يعملون في الورشات الإس ......





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