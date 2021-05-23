اسعار صرف العملات امام الدينار

2021/05/23 | 16:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي يوم الاحد، في اسواق العملات باقليم كوردستان، 148 الف دينار

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: ان اسعار اغلب العملات شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بيوم السبت، موضحا، ان سعر صرف الدولار بلغ 148 الف دينار.

واضاف: ان اسعار العملات الاخرى امام الدينار العراقي كالاتي:

100 يورو = 180.500 دينار.

100 باون = 209.250 دينار.

100 ليرة تركية = 17.850 دينار.

100 الف تومان ايراني = 6.750 دينار

PUKmedia خاص

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