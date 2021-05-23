قوباد طالباني: ضرورة استمرار علاقات اقليم كوردستان مع بغداد

2021/05/23 | 16:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، ضرورة استمرار علاقات اقليم كوردستان مع بغداد.

جاء ذلك خلال تفقد قوباد طالباني لمشروع طريق 100 متري (طريق بابان) في السليمانية، اذ قال للصحفيين: ستكون لنا زيارة الى العاصمة الاتحادية بغداد في المستقبل القريب، لبحث المشاكل مع الجعات ذات العلاقة حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدا على ضرورة استمرار علاقات اقليم كوردستان مع بغداد، مضيفا بالقول: اننا تعهدنا ان نكون جزءا من استراتيجيا من البلاد.

وأكد طالباني، ضرورة ان يكون لدينا موقف مؤثرة وتواجد في القضايا المصيرية مثل الموازنة وان تكون علاقات اقليم كوردستان وبغداد متواصلة.

PUKmedia خاص

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