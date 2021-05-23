2021/05/23 | 17:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 23 مايو 2021 | 05:12 مساءً

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وزير الخارجية الفلسطيني: نستمد القوة والعنفوان من العراقيين وسيثبتون ذلك قريباً

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالموقف العراقي الداعم لقضية بلاده.



وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره فؤاد حسين في بغداد :"زيارتي للعراق تأتي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وجئنا الى بغداد لننسق المواف المقبلة".



وأضاف، ان "معركة القدس هي أم المعارك والمسجد الأقصى يستباح يومياً من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمعركة القادمة هي لإنهاء هذا الاحتلال".



وأشار المالكي الى انه "ناقش مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قضايا تفصيلة وعرض علينا الكثير منها التي يجب ان نأخذها باهتمام كبير".



وتابع "شعرنا بود واهتمام ودعم وإسناد ورعاية الذي طالما نحن بحاجة اليه، ونستمد القوة والعنفوان من الشعب العراقي".



وأعرب عن "سعادته لما سمعه ورأه في بغداد من القيادة والشعب العراقي وسأنقل ذلك لقياداتنا الفسلطينية والعراق وفيا لفلسطين وستبقى فلسطين كذلك، وستثبت في الأيام المقبلة كم هو العراق ذاهب ومستعد لدعمنا".

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