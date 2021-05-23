وزير الخارجية الفلسطيني: الزيارة للعراق تأتي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

2021/05/23 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاحد، ان مجيئه لبغداد لتنسيق المواقف المقبلة، مبينا ان الزيارة للعراق تأتي بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي على غزة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي تابعته (بغداد اليوم)، انه " نستمد رباطة الجأش من الشعب العراقي"، مبينا ان "الزيارة للعراق تأتي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة".

واضاف انه " جئنا إلى بغداد لتنسيق المواقف المقبلة"، لافتا الى ان " العراق وفيٌّ لفلسطين وداعم لها ولنا شرف كبير لنا أن نستقبل ضيوفاً عراقيين في فلسطين".

وافاد ان "الاعتداء الاسرائيلي أودى بحياة أكثر من 240 فلسطينياً بريئاً بينهم 70 طفلاً والمسجد الأقصى يستباح يومياً والمعركة القادمة هي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

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