2021/05/23 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أحبطت القوات الأمنية، اليوم الأحد، محاولة تهريب على الأنابيب النفطية في ميسان، والقت القبض على اثنين من المتهمين.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “فوج شرطة نفط ميسان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تهريب على الأنابيب النفطية في ميسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب على الأنابيب النفطية في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تهريب على الأنابيب النفطية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).