ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بفيروس

2021/05/23 | 17:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 1.16 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 3800 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 22 آيار/مايو، وتضمن تسجيل نحو 3800 إصابة، و32 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.6%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 69 ألف شخص، بينهم 474 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 16190 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 527 ألف شخص.

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