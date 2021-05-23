المرور تعلن تقديمها مقترحاً لرفع السيطرات وفك الاختناقات المرورية ببغداد

2021/05/23 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجعلقت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، على إعلان قيادة العمليات المشتركة أمس التوجه لرفع 120 سيطرة في العاصمة بغداد، فيما أعلنت تقديمها مقترحاً من شأنه المساهمة بفك الاختناقات المرورية بشكل كبير.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العميد حيدر كريم حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك تنسيقاً ثابتاً ما بين مديرية المرور العامة وقيادتي العمليات المشتركة وعمليات بغداد والدوائر والجهات ذات العلاقة مثل أمانة بغداد، لتنظيم الحركة وإعادة تأهيل بعض المناطق ومعالجة المطبات وغيرها بعد رفع السيطرات".ولفت إلى أن "مدير المرور العام، قدم مقترحاً بواسطة وكالة شؤون الشرطة ووزير الداخلية، إلى الجهات ذات العلاقة، لرفع الكثير من السيطرات سواء في جانب الرصافة أو في جانب الكرخ".وأضاف، أن "المديرية تدعم وتشجع رفع السيطرات لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد"، مبيناً أن "رفع السيطرات من الطرقات والشوارع الرئيسة التي تستوعب أكثر من 3 مركبات، سيساهم بشكل كبير في فك الاختناقات". وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، خلال المؤتمر الصحفي الأمني الذي عقدته خلية الإعلام الأمني للناطقين باسم الأجهزة الأمنية كافة، أمس السبت، التوجه لرفع أكثر من 120 سيطرة في بغداد.

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