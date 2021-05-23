2021/05/23 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، تقديمها مقترحاً من شأنه المساهمة بفك الاختناقات المرورية بشكل كبير.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العميد حيدر كريم حسن، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هكذا ستكون خطة رفع السيطرات من العاصمة..



المرور توضح المركز الخبري الوطني.

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