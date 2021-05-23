الدفاع النيابية: البيشمركة والجيش الاتحادي والحشد توجه بنادقها نحو داعش

2021/05/23 | 17:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية يوم الاحد، ان قوات البيشمركة والجيش الاتحادي والحشد ستعمل في خندق واحد وتوجه فوهات بنادقها لتنظيم داعش الارهابي، داعية الاطراف كافة الابتعاد عن المزايدات حول مشاركة قوات البيشمركة بغرفة العمليات المشتركة بكركوك.

وقال مهدي تقي عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي حضره PUKmedia، ان غرفة العمليات المشتركة بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش الاتحادي، باشرت اداء مهامها في قاعدة K1 بمحافظة كركوك، مبينا ان 5 ضباط من قوات البيشمركة باشروا مهامهم في مركز تنسيق الامن المشترك في القاعدة.

واضاف تقي: انهم وخلال الفترات الماضية قاتلوا جنبا الى جنب قوات البيشمركة ضد تنظيم داعش الارهابي، وانه خلال عام 2014 كان لقوات بيشمركة كوردستان دور فعال في حفظ امن كركوك، داعيا جميع الاطراف الى الاتبعاد عن المزايدات في مشاركة قوات البيشمركة بغرفة العمليات المشتركة في المحافظة.

واشار عضو لجنة الامن والدفاع الى، انه لا فرق بين قوات البيشمركة وباقي القوات، مشددا انه من الآن وصاعدا، ستعمل قوات البيشمركة والجيش الاتحادي والحشد في خندق واحد وتوجه بنادقها نحو عدو واحد وستعمل جميع الاطراف في الحفاظ على امن محافظات الموصل وديالى وتكريت.

وكان مصدر مطلع قد اوضح لـPUKmedia، في وقت سابق من اليوم: ان 5 ضباط من قوات بيشمركة كوردستان باشروا اليوم، مهامهم في مركز تنسيق الامن المشترك بقاعدة كي ون في كركوك.

واضاف: ان العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش في كركوك، هي الخطوة الثانية بعد فتح غرفة التنسيق في محافظة ديالى قبل ايام، بهدف منع تسلل الارهابيين، مؤكدا فتح مراكز مشتركة اخرى قريبا.

PUKmedia خاص

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