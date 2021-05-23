ترحيب عربي بعودة البيشمركة الى كركوك

2021/05/23 | 17:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت هيئة العشائر العربية في كركوك، يوم الاحد، بعودة قوات بيشمركة كوردستان لكي تنعم المنطقة بالامن والاستقرار.

وقال عبدالكريم العزاوي رئيس هيئة العشائر العربية في كركوك في تصريح لـ PUKmedia: ان عودة قوات البيشمركة الى كركوك تعني استتباب الأمن والأمان ونحن كهيئة العشائر العربية مع عودتهم ونساند هذه الخطوة.

وأضاف: ان مواطنين عرب قد تتضرروا من هذا الوضع مثلما تضرر اخواننا الكورد ونستقبل قرار عودة قوات بيشمركة كوردستان برحابة صدر، مؤكدا ان قوات البيشمركة هي قوات نظامية متدربة ولديها امكانيات الدفاع عن المنطقة.

PUKmedia/ عمر اواره

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