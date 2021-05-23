مالية إقليم كردستان تعلن استمرار استقطاع نسبة 21% من رواتب الموظفين

2021/05/23 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، عن استمرار اقتطاع نسبة من رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار الجاري.

وأوضحت الوزارة أن توزيع رواتب الموظفين سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أيار الجاري، وعلى وفق الآلية المعتمدة منذ العام الماضي، والتي يتم من خلالها استقطاع نسبة واحد وعشرين بالمئة من رواتب الموظفين، ونسبة خمسين بالمئة من رواتب ذوي الدرجات الخاصة، وهي الآلية التي أثارت موجة من التذمر الشعبي بسبب التلكؤ في توزيع الرواتب، على الرغم من التوصل الى اتفاق مع بغداد بشأن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

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